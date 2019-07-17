رياضة | سان جيرمان يرفض بيع نيمار مقابل كوتينيو وراكيتيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سان جيرمان يرفض بيع نيمار مقابل كوتينيو وراكيتيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم الأربعاء أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرضاً من برشلونة لشراء المهاجم البرازيلي ولاعبه السابق نيمار في صفقة تبادلية، مقابل الحصول على البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش إضافة لـ40 مليون يورو.

وذكرت أن العرض المقدم من برشلونة كان شفهياً وليس كتابياً، لكنها أشارت إلى أن المدير الرياضي للنادي بطل فرنسا، ليوناردو، كان حازماً في رده ورفض الاستماع لأي عرض.

وكان المدير الفني لباريس، توماس توخيل، أعرب عقب أول مباراة للفريق الفرنسي استعداداً للموسم الجديد أنه "كان يعلم برغبة نيمار في الرحيل عن باريس قبل بطولة كوبا أمريكا"، التي توجت بها بلاده وغاب اللاعب عنها للإصابة، وذلك بعد قضائه موسمين مع بي إس جي.

Advertisements

وبعد تعاقد برشلونة مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، لم يعد بمقدور النادي الكاتالوني دفع مبلغ ضخم للتعاقد مع نيمار، لهذا لجأ لإدخال أسماء لاعبين مثل كوتينيو وراكيتيتش في الصفقة للتقليل من تكلفتها.

ويبحث برشلونة عن مخرج لكوتينيو، الذي لن يكون له مكان في ظل حضور غريزمان، خاصة مع ارتفاع راتبه، أما بخصوص راكيتيتش، فلن يكون له دور مهم في الفريق، بعد التعاقد الهولندي دي يونغ قادماً من أياكس أمستردام، لذا فستكون فرصة للاستغناء عن خدماته.

وتتجه كل المؤشرات إلى رحيل نيمار عن صفوف باريس بعد عامين من الانتقال إليه قادماً من برشلونة، لكن يبدو أنه ندم على هذا القرار.