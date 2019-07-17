رياضة | رئيس الزمالك يسخر من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يسخر من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك دعمه لمنتخبي تونس والجزائي في المباريات القادمة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر 2019.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لفضائية المحور: لا علاقي لي بنادي ليفربول، من سيرفع الكأس ويسعد الملايين سيكون هو فخر العرب، إذا فازت الجزائر على السنغال وحقتت اللقب سيكون رياض محرز هو فخر العرب.

وحملت تصريحات رئيس الزمالك سخرية واضحة من محمد صلاح لأن كلمة "فخر العرب" منسوبة للفرعون المصري منذ فترة طويلة.

وفشل المنتخب المصري في الوصول بعيداً في بطولة إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف نظيف في دور الـ16 من البطولة.