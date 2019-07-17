رياضة | من هو هارون كمارا مهاجم الاتحاد السعودي الجديد وأبرز أرقامه؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو هارون كمارا مهاجم الاتحاد السعودي الجديد وأبرز أرقامه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، عن تعاقده مع هارون كمارا، قادمًا من صفوف نادي القادسية في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، لمدة 5 مواسم مقبلة.

يعد اللاعب الشاب ذو الأصول الغينية هارون كمارا، أحد أبرز مهاجمي السعودية في الفترة الأخيرة، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، حيث يجيد اللاعب المشاركة في مركز المهاجم الصريح.

تلقى هارون كمارا صدمة كبيرة في بداية مشواره الكروي، فبعدما عاد اللاعب من غينيا إلى السعودية من أجل الإنضمام إلى أحد الأندية السعودية، في ظل قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح قيد اللاعبين من مواليد المملكة السعودية في قوائم الفريق، رفضه فريقى الرياض، والفيصلي، بسبب عدم اقتناع مدربيهم بقدرات اللاعب الفنية، قبل أن يلتحق في النهاية بالقادسية.

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وشارك كمارا مع نادي القادسية في منتصف موسم 2018، حيث خاض 8 مباريات، تمكن خلالها من إحراز 4 أهداف وصناعة هدفين أخرين.

وخاض كمارا تجربة مع المنتخب السعودي الأولمبي في كأس آسيا للشباب في إندونيسيا، حيث توج معهم بلقب كأس آسيا للشباب عام 2018، لينضم بعدها للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في أكثر من مناسبة إلا أن قلة الخبرات أقصته مبكرًا من قائمة المنتخب.

وسطع كمارا في الموسم المنصرم، حيث شارك مع القادسية في 29 مباراة بالموسم الماضي، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أخرون، حيث خاض 20 مباراة فقط بشكل أساسي.

تفوقه في الموسم الماضي جعل ناديي الهلال والاتحاد يتصارعان عليه من أجل التوقيع معه، لينجح الاتحاد في حسمها لصالحه مقابل القادسية في 29 مباراة بالموسم الماضي، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أخرون، حيث خاض 20 مباراة فقط بشكل أساسي، فهل سينجح المهاجم الشاب في موااصلة تألقه في الملاعب السعودية؟