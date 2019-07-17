رياضة | بعد تعاقده مع كمارا.. الاتحاد يتلقى صدمة قوية من القادسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعاقده مع كمارا.. الاتحاد يتلقى صدمة قوية من القادسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، صدمة قوية من القادسية، على الرغم من حصول العميد السعودي على خدمات هارون كمارا، إلا أنه رفض التفريط في نجم الوسط.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي القادسية رفضت عرضًا مقدم من الاتحاد للحصول على خدمات نايف هزازي، لاعب وسط الفريق. وأضافت : "الاتحاد تقدم بعرض لشراء هزازي ولكن تم رفض، ليتقدم الفريق بعرض جديد من أجل استعارة اللاعب لمدة موسم، ولكن العميد السعودي لم يحصل على رد حتى الآن من جانب إدارة نادي القادسية. ويذكر أن الاتحاد حصل رسميًا في الساعات الماضية، على توقيع مهاجم القادسية الشاب هارون كمارا، في صفقة كانت مدوية بالنسبة لمنافسه الهلال.

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