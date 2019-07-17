رياضة | برشلونة يقترب من خطف نجم ريال بيتيس

اقترب فريق برشلونة الإسباني ، من اتمام تعاقده مع نجم ريال بيتيس ، ليواصل البلوجرانا تدعيماته النارية للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري .

وكتبت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية : في إشبيلية يريدون أن يعرفوا ما إذا كان نادي برشلونة سيوقع مع الظهير الأيسر ولكن في كامب نو ليس هناك استعجال لاتمام الصفقة . وواصلت الصحيفة : بمجرد التوقيع مع نيتو كبديل لجاسبر سيليسين وتدعيم الهجوم بضم أنطوان جريزمان ، يركز نادي برشلونة الآن على ملف التعاقد مع الظهير الأيسر ولكن بهدوء ، يود إرنستو فالفيردي استبدال جوردي ألبا في أقرب وقت ممكن .

وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة : يحلل برشلونة عدة خيارات للجناح الأيسر، يعد جونيور فريبو ، الدولي تحت 21 عامًا من بيتيس ، أحدهم ، لكنه ليس الأول ، وهناك تعجل في إشبيلية لحل مستقبله أكثر من كامب نو.

وأردفت : كان هناك أمس اتصال من النادي الأخضر والأبيض إلى برشلونة لمعرفة مدى استعداد نادي برشلونة لكرة القدم للاعب الدومينيكان الأسباني البالغ من العمر 22 عامًا، جونيور هو مرشح مهم ولكن هناك أصوات في النادي الكاتالوني تراهن على عدم الركض أكثر من اللازم نحو اللاعب .

