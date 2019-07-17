رياضة | الزمالك يخطف صفقة "قنبلة" من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطف صفقة "قنبلة" من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رئيس نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حول التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل بعد منافسة قوية مع الأهلي بالفترة الماضية

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته بقناة المحور: نجحنا في التعاقد مع لاعب قنبلة كان الأهلي يرغب في ضمه للفريق ولكني لن أعلن عن الصفقة إلا بعد نهاية الدوري.

وأكد رئيس الزمالك نجاح النادي في التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الهلال السعودي، بعقد يمتد لثلاث سنوات مقبلة، تبدأ من فترة الانتقالات الصيفية الحالية