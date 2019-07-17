رياضة | صراع سعودي على الأراضي المصرية في موقعة تونس ونيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع سعودي على الأراضي المصرية في موقعة تونس ونيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد "السلام"، مساء اليوم الأربعاء، لمشاهدة المباراة النارية المرتقبة بين منتخبي نيجيريا وتونس، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتشهد مباراة المنتخب التونسي مع نظيره النيجيري في تمام التاسعة مساء اليوم، صراع سعودي قوي على الملاعب الأفريقية، حيث ينشط بعض اللاعبين في الدوري السعودي.

ويمتلك المنتخب التونسي لحارس مرمى نادي الشباب فاروق بن مصطفى، بينما يتواجد بقائمة المنتخب النيجيري أحمد موسى، لاعب وسط نادي النصر، فهل سينجح موسى من هز شباك المنتخب التونسي أم سيتمكن بن مصطفى من المحافظة على نظافة شباكه؟