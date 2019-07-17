رياضة | فالفيردي يوافق على ضم بديل ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يوافق على ضم بديل ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعطى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني موافقته على ضم الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس جونيور فيربو خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.
ووفقًا لمعلومات إذاعة كادينا سير ، هناك اتصالات بالفعل بين برشلونة وريال بيتيس بشأن جونيور فيربو ، قيمة كسر عقده هي 50 مليون يورو ، ولكن يطلب ريال بيتيس ما بين 25-30 مليون يورو للسماح للاعب بالمغادرة.
وأصبح جونيور فيربو خيار برشلونة الرئيسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر كبديلًا مثاليًا لجوردي ألبا.
وأكدت المعلومات الواردة من إذاعة كادينا سير أن المدرب إرنستو فالفيردي موافق على التعاقد مع جونيور فيربو كخيار مثالي في مركز الظهير الأيسر لإشعال المنافسة مع جوردي ألبا.
جدير بالذكر أن برشلونة أبرم ثلاث صفقات صيفية حتى الآن بضم فرينكي دي يونج ونيتو وأنطوان جريزمان.