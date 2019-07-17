رياضة | فالفيردي يوافق على ضم بديل ألبا

أعطى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني موافقته على ضم الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس جونيور فيربو خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لمعلومات إذاعة كادينا سير ، هناك اتصالات بالفعل بين برشلونة وريال بيتيس بشأن جونيور فيربو ، قيمة كسر عقده هي 50 مليون يورو ، ولكن يطلب ريال بيتيس ما بين 25-30 مليون يورو للسماح للاعب بالمغادرة.

وأصبح جونيور فيربو خيار برشلونة الرئيسي لتدعيم مركز الظهير الأيسر كبديلًا مثاليًا لجوردي ألبا.