شكرا لقرائتكم محمد عنتر ينضم لأسلحة صفقات الزمالك الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، مرشح بقوة للرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الصيفى الحالى، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات بشكل أساسى.

وينوى مسئولو الزمالك، استغلال محمد عنتر فى إبرام صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفى مع أحد الأندية التى يسعى النادي الأبيض للتعاقد مع لاعبيها.

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وأصبح عنتر مرشح بقوة للدخول فى صفقة انتقال محمد عواد حارس الإسماعيلى لصفوف الزمالك، بالانتقال لقلعة الدراويش ضمن الصفقة وهو ما ستحسمه الأيام القليلة المقبلة بعد وضع الرتوش الأخيرة على انتقال الحارس الشاب للقلعة البيضاء.

وأعلن مجلس الزمالك أن صفقة محمد عواد اقتربت بنسبة كبيرة لتصبح رسمية بعد سلسلة من المفاوضات المكثفة بين الناديين والاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل.

ووقع محمد عواد على عقود انتقاله لنادي الزمالك بعد الاتفاق الرسمى حول كافة بنود عقده وراتبه السنوى ولا يتبقى فى إتمام الاتفاق بين الناديين للإعلان عن انتهاء الصفقة لصالح القلعة البيضاء.