كشف طبى شامل للاعبى طلائع الجيش اليوم استعدادا للموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل يخضع لاعبو فريق طلائع الجيش صباح اليوم الأربعاء للكشف الطبى الشامل فى أحد المستشفيات القريبة من النادى اللاعبين وبيتهم الصفقات الجديدة استعداداً للموسم الجديد . وتمكن لاعبو الطلائع من انهاء القياسات البدنية استعداداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، والتى تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية. Advertisements ويقود البرازيلى سيرجيو فارياس الفريق فنياً فى الموسم الجديد بعد تعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش معه . وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى. وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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