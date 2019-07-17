شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم لسة بيعلم.. حكاية أسطورة حسن شحاتة × حلقات سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - (الحلقة الأولى)

"حسن شحاتة يا معلم خللى الشبكة تتكلم" هذا الهتاف من أشهر الهتافات الكروية، وطبعا كان من نصيب "المعلم" حسن شحاتة نجم الكرة المصرية السابق وصاحب أكبر إنجازات المنتخب الوطنى بالحصول على لقب أمم أفريقيا 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

مشوار حسن شحاتة مع عالم الساحرة المستديرة سواء لاعباً أو مدرباً لم يكن مفروشاً بالورود، كما يتصور البعض، فقد واجه العديد من "المطبات" الصعبة، وتلقى الكثير من أسهم الانتقادات منذ كان لاعبا فى صفوف نادى الزمالك وصولاً إلى محطة قيادة منتخب الفراعنة قبل بطولة "كان 2006"، التى كانت كفيلة بأن تحبط من عزيمته، لكن عشقه للكرة وحب الجماهير له جعلاه لا يهتم بما يقال، ويستمر فى تحقيق إنجازاته وطموحاته، حتى أثبت أن المدرب المحلى لا يقل عن الأجنبى بل ويتفوق عليه إذا وجد المناخ المناسب لتأدية مهامه وإبراز قدراته، وهو ما حدث مع "المعلم"، فليس سهلا أن يصنع مدرب مجدا ونصرا غاليا، وأن يحافظ عليه إلا إذا كان مدرباً بدرجة امتياز.

وينشر "سوبر كورة" السيرة الذاتية لحسن شحاتة فى سلسلة حلقات نرصد فيها أسرار وحكايات خاصة منذ كان يلعب فى شوارع كفر الدوار، مرورا بلحظات الشهد والدموع داخل نادى الزمالك ورحلته فى الكويت، وصولاً إلى التربع عرش القارة الأفريقية كمدرب بفضل إنجازاته التى تتحدث عن نفسها.

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