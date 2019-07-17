شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طلائع الجيش يتوجه للمستشفى بالكامل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق طلائع الجيش صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المستشفيات القريبة من النادى، حيث خضع اللاعبون والصفقات الجديدة للكشف الطبى الشامل استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى فريق طلائع الجيش القياسات البدنية للاعبين استعداداً لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

تستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون فى الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

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وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

وتعاقد طلائع الجيش مع 6 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ووليد حسن من المصرى.

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.