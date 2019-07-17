شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حراس الأهلى "شياكة وأناقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك النادى الأهلى حراس مرمى يتميزون ببنيان جسمانى يساعدهم على إبراز جانب الشياكة والأناقة خارج المستطيل الأخضر. ونجد الثلاثى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى يهتمون بكل ما هو جديد فى عالم الموضة والفاشون، سواء فى الكاجوال أو الكلاسيك. ويرصد الخليج 365 لقطات توضح جانب من تألق حراس الأهلى فى جانب من الشياكة بالصور التالية:

شريف إكرامى شريف إكرامى Advertisements

على لطفى فى الكلاسيك على لطفى فى الكلاسيك

على لطفى على لابحر على لطفى على لابحر

محمد الشناوى بالكاجوال فى التتش محمد الشناوى بالكاجوال فى التتش

محمد الشناوى محمد الشناوى

شريف إكرامى بالبدلة شريف إكرامى بالبدلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. حراس الأهلى "شياكة وأناقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.