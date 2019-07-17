سوبر كورة.. أرقام فى مسيرة حسن شحاتة مع اقتراب عودته للمنتخب.. فيديوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حسن شحاتة المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر أقوى المرشحين للعودة لقيادة الفراعنة فى الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى، الذى أخفق مع المنتخب فى أمم أفريقيا الحالية، بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ16 للبطولة، رغم أن البطولة تقام فى مصر ووسط جماهيرها، وكان الفراعنة أبرز المرشحين للتتويج باللقب.
ويستعرض سوبر كورة أبرز إنجازات حسن شحاتة خلال توليه قيادة منتخب مصر فى الفترة من 2004 حتى 2011، وتحقيق العديد من الأرقام التى يصعب تكرارها، ولم يستطع مدرب غيره تحطيمها.
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