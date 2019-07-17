شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إماراتى لضم محمد إبراهيم من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، عرضًا إماراتيًا عن طريق أحد الوسطاء، للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن اللاعب ينتظر رأى مسئولى الأبيض فى رحيله من عدمه خلال الفترة الجارية.

وشارك محمد إبراهيم، فى 31 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، بواقع 18 مباراة فى الدورى و9 مباريات فى الكونفدرالية و3 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر.

ويواصل فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، استعداداته لخوض مباراة الجونة، المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد الجونة، حيث سيحرص الأبيض على اقتناص الثلاثة نقاط لمواصلة المشوار نحو حصد لقب الدورى، لاسيما وأن الفريق لا يمتلك أى فرصة لحصد اللقب سوى الفوز فى جميع مبارياته المقبلة، بعدما تعادل فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود، بنتيجة 1 / 1 فى كلا المباراتين.

Advertisements