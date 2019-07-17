ميركاتو الزمالك.. قنبلة منتظرة.. ثنائي مغربي.. والجبهة اليمنى في خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

"لم نفعل شيئًا في الميركاتو الجاري حتى الآن"، هكذا تحدث رئيس الزمالك عن أهداف فريقه هذا الصيف، مشددًا على ضرورة تدعيم الصفوف بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الجارية استعدادًا للموسم الجديد.

البداية كانت بالتعاقد مع المهاجم المغربي أشرف بن شرقي قادمًا من الهلال السعودي، حيث أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي الثلاثاء انضمامه للفريق لمدة ثلاث سنوات حتى 2022، في أولى الصفقات الصيفية للنادي.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة الجونة يوم الأحد المقبل على ملعب الجونة مع عودة الدوري الممتاز بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يواجه كلا من الإسماعيلي والأهلي في الجولتين الأخيرتين من المسابقة المحلية.

وتنتظر إدارة القلعة البيضاء نهاية الدوري، يوم 28 يوليو الجاري بعد مباراة القمة أمام الأهلي، للإعلان عن الصفقات المحلية التي تم إبرامها واحتياجات الجهاز الفني من اللاعبين العائدين بعد نهاية إعاراتهم هذا الشهر.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي ملامح ميركاتو الزمالك:

- حراسة المرمى:

يبحث الزمالك عن حارس مرمى جديد في ظل غياب محمود عبدالرحيم "جنش"، الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال تواجده بمعسكر المنتخب، ليفقد الفريق خدماته لفترة طويلة لن تقل عن ستة أشهر.

وتوجهت أنظار الزمالك نحو محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، الذي يضغط على إدارة النادي من أجل السماح برحيله هذا الصيف، وينتظر النادي الأبيض قدوم إبراهيم عثمان رئيس الدراويش من أجل حسم الصفقة.

وصرح رئيس الزمالك أن عواد اقترب من الانتقال للنادي بنسبة 95%، كما وضعت إدارة النادي عدة بدائل تحسبًا لفشل الصفقة، على رأسهم الثنائي محمد أبو جبل حارس سموحة وعامر عامر حارس الإنتاج الحربي.

- خط الدفاع:

يبدو أن الجبهة اليمنى أصبحت في خطر، إذ يرغب الثنائي حمدي النقاز وحازم إمام في الرحيل عن الزمالك هذا الصيف، ليدخل عمر جابر لاعب بيراميدز ضمن دائرة اهتمامات الأبيض لاستعادته مجددًا إلى الفريق.

وصرح رئيس الزمالك أنه ينتظر موقف النقاز سواء باستمراره مع الزمالك أو رحيله في الموسم المقبل، مؤكدًا أن العقبة تتمثل في رغبة زوجته بالعودة إلى تونس، مع العلم أن اللاعب كلف النادي 750 ألف دولار لضمه.

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وأكد مصدر مقرب من حازم إمام تلقي اللاعب عدة عروض من أندية بالدوري المصري بخلاف انتظاره لوصول عروض من أندية سعودية، خاصة أن عقد اللاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2019-20).

ويرغب الزمالك في تدعيم الجبهة اليسرى أيضا في ظل اقتراب بهاء مجدي من الرحيل، لتتجه أنظار الأبيض إلى طارق طه لاعب الإسماعيلي، لكن النادي الأصفر اشترط ضم أحمد داوودا وأحمد كابوريا لحسم الصفقة.

وفي الدفاع، يمتلك الزمالك الثنائي الدولي محمود علاء ومحمود حمدي الونش بجانب محمد عبدالسلام ومحمد عبدالغني، ليبدو هذا المركز أكثر استقرارًا، رغم اهتمام النادي بضم عبدالله بكري وأحمد أيمن منصور من بيراميدز.

- خط الوسط:

يستهدف الزمالك ضم الثلاثي نبيل عماد "دونجا" وعبدالله السعيد ومحمد مجدي "أفشة" من بيراميدز، وفقًا لما صرح به رئيس الزمالك، بالإضافة إلى إمام عاشور، صانع ألعاب غزل المحلة المُعار إلى حرس الحدود.

وأكد رئيس الزمالك أن العلاقات مع مسؤولي بيراميدز ومالكه الإماراتي سالم سعيد الشامسي أكثر من مميزة، وستكون هناك صفقات تبادلية بين كلا الفريقين خلال الفترة المقبلة، في إطار العلاقة المميزة بين الناديين.

واقترب الزمالك من حسم ثاني صفقاته بالتعاقد مع إسماعيل الحداد جناح الوداد المغربي، وسيكون مواطنه حميد أحداد ضحية الوافد المنتظر، إذ سينتقل للوداد ضمن صفقة تبادلية أو سيتم إعارته لناد آخر بالمغرب.

وأعلنت إدارة النادي انضمام كل من إسلام جمال وأحمد رفعت ورزاق سيسيه إلى صفوف الاتحاد السكندري، والثنائي محمد أشرف "روقة" وعماد فتحي إلى سموحة، بعد نهاية إعارات الخماسي بنهاية الموسم الجاري.

- خط الهجوم:

دخل الغاني جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة ضمن دائرة اهتمام نادي الزمالك لتدعيم مركز رأس الحربة، لكن إدارة النادي الفيومي تنفي وصول أي عرض لضمه، مؤكدةً أن مفاوضات الأبيض لم ترتق إلى الصورة الرسمية.

كما توصل الأبيض لاتفاق مبدئي مع كريم بامبو مهاجم الإسماعيلي، الذي ينتهي عقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجاري حيث يُحق له التوقيع لأي نادٍ منذ شهر يناير الماضي، ورحّب اللاعب بالانضمام للأبيض هذا الصيف.

وألمح رئيس الزمالك إلى إمكانية استعادة خدمات مصطفى محمد بعد نهاية إعارته لطلائع الجيش هذا الموسم، مؤكدًا أنه حصل على تقرير كامل من المدير الفني خالد جلال بشأن احتياجاته من اللاعبين الحاليين والمعارين.

يُذكر أن هذا يأتي في الوقت الذي أكد فيه الرجل الأول في الزمالك إلى أن النادي نجح في حسم صفقة وصفها بـ"القنبلة"، مؤكدًا أن الأهلي كان يسعى لضمه، لكنه لن يكشف عنها إلا بعد نهاية الدوري يوم 28 يوليو.