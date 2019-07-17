توخيل يعترف برغبة نيمار في الرحيل

كشف المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، أنه كان على علم برغبة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بالرحيل عن الفريق قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا، التي احتضنتها البرازيل مؤخراً وفازت بلقبها.

وقال توخيل في تصريحات عقب نهاية المباراة الودية بين الـ”بي إس جي” ودينامو دريسدين الألماني في ألمانيا، وفاز بها الفريق الباريسي 6-1: “كنت أعلم برغبته في الرحيل، قبل انطلاق بطولة كوبا أمريكا.. ولكن هذه المسألة بين إدارة النادي ونيمار”.

وأضاف المدرب الألماني الذي أبدى ضيقه من تصرفات اللاعب: “كل الأمور واضحة بيننا.. نحن نعمل سوياً.. هذه المسألة تتعلق بالإدارة ونيمار”.

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وأضاف المدرب الألماني: “أشعر دئماً بالإحباط من تأخر أي لاعب عن التدريب.. هو متواجد هنا،. ضمن قائمة الفريق، ولا أعلم ماذا سيحدث.. هو أحد لاعبي الفريق وسأعمل معه.. علي أن أتأقلم على الموقف الحالي”.

ومن المنتظر أن تضم بعثة الفريق الباريسي المتجهة إلى الصين في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد، النجم البرازيلي، وذلك بعد أن انضم صاحب الـ27 عاماً لفترة إعداد بطل فرنسا.

ويحيط الغموض بمستقبل اللاعب مع ناديه الفرنسي، في ظل الأخبار المتداولة منذ فترة حول رغبته في الرحيل، وهو ما تأكد في الوقت الحالي بعدما اجتمع مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الإثنين الماضي، وأبلغه برغبته في الرحيل عن الفريق.