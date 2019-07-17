دي خيا يقترب من لقب الحارس الأعلى أجراً في التاريخ

اقترب حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا، من تمديد عقده مع النادي، وذلك بعد عودة الفريق من جولته الاستعدادية للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة صن البريطانية، أن دي خيا سيكون جاهزًا للتوقيع على عقد جديد مع الفريق، عقب العودة من الجولة الاستعدادية للموسم الجديد والتي انطلقت في أستراليا.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي الفريق دخلوا في مفاوضات مع دي خيا منذ بداية العام الجاري، حيث شهدت المفاوضات تقدمًا كبيرًا.

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وسيحصل دي خيا بعد أن يوقع على العقد الجديد، على مبلغ 375 ألف جنيه أسترلينياً أسبوعيًا، بعد أن كان يتقاضى مبلغ 300 ألف جنيه أسترليني .

وبموجب العقد الجديد سيصبح دي خيا الحارس الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم، حيث سيتقاضى خلال مدة العقد البالغة خمسة أعوام على 5ر97 مليون جنيه استرليني أي ما يساوي حوالي 6ر21 مليون يورو سنوياً.

وينتهي عقد الحارس الإسباني مع مانشستر يونايتد في يونيو (حزيران) 2020.