سولشار يرسم خطة جديدة للإبقاء على بوغبا

يتطلع مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، لإعادة بناء الفريق حول بول بوغبا، رغم تكهنات وسائل الإعلام برحيل لاعب الوسط الفرنسي الفائز بكأس العالم عن أولد ترافورد.

وأبلغ مدير أعمال بوغبا صحيفة التايمز أن اللاعب (26 عاماً) يرغب في الرحيل عن النادي، وقال الفرنسي أثناء وجوده في طوكيو الشهر الماضي إنه “يبحث عن تحد جديد”، وسط تقارير إعلامية ربطت بينه وبين الانتقال إلى يوفنتوس أو ريال مدريد.

وقال سولشار للصحافيين في بيرث: “بول لاعب مذهل وإنسان رائع وكان محترفاً دائماً، قلت من قبل ‭’‬لو كان في فريقك فيمكن بناء التشكيلة حوله‭’‬.. لم أغير هذا الحديث وسأقوله مرة أخرى الآن”.

Advertisements

وقدم بوغبا، الذي انضم ليونايتد قادماً من يوفنتوس في 2016 في صفقة قياسية في ذلك الوقت بلغت 89.3 مليون جنيه إسترليني (110.83 مليون دولار)، أداء متبايناً في فترته الثانية مع الفريق رغم تسجيله 31 هدفاً في 142 مباراة.

وأضاف سولشار: “نعلم الانتقادات التي وُجهت إلى بول كانت من قبل مجموعة قليلة لكنه يتمتع بحب أكبر.. المجموعة التي ترغب في الرحيل (عن النادي) الآن لم يكونوا هنا عندما كان ناجحاً.. أتمنى أن يكونوا جزءاً من هذا.. أريد أن أكون جزءاً من هذا”.

ويفتتح يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، مشواره في الدوري الإنجليزي باستضافة تشيلسي في أولد ترافورد في 11 أغسطس (آب) المقبل.