رياضة | المحمدي يفتح النار على مدرب المنتخب: "تاريخي أكبر منك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحمدي يفتح النار على مدرب المنتخب: "تاريخي أكبر منك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح أحمد المحمدي الظهير الأيمن للمنتخب ولاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، النار على هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب.

وكان هاني رمزي قد هاجم المحمدي في تصريحات لوسائل الإعلام بعدما اتهم فيها اللاعب بالتقصير في دور كقائد داخل المنتخب.

ورد المحمدي على هاني رمزي قائلاً: "تاريخي أكبر من هاني رمزي، لن أرد على شخص هاجم اللاعبين والجهاز الذي عمل معه بهذه الطريقة.