رياضة | مدرب باريس يرد على رحيل نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب باريس يرد على رحيل نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال لقاء صحفي بعد المباراة الودية التي فازت بها باريس 6-1 على دينامو دريسدين الألماني. وأعترف توخيل في تصريحاته التي نقلتها مجلة فرانس فوتبول أنه كان يعلم أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان قبل كوبا أمريكا. وترك مدرب باريس سان جيرمان القضية المثيرة للجدل بين يدي النادي ، حيث قال: أشعر بخيبة أمل دائمًا في حال تأخر أي لاعب ، ولكن كل شيء واضح بيننا ، نحن نعمل معًا ، إنه أمر الآن بين النادي ونيمار.



وبسؤاله ، هل كنت تعلم برغبة نيمار في الرحيل؟ ، أجاب توخيل: نعم ، نيمار يريد الرحيل وكنت أعرف ذلك قبل كوبا أمريكا ، لكنه موضوع بين النادي ونيمار.

وأتم توخيل حديثه قائلًا: أعتقد أن على نيمار أن يسافر معنا إلى الصين، أجرى فحوصات طبية مرتين، وأعتقد أنه مستعد للسفر معنا.