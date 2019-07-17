رياضة | حقيقة اعتزال محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة اعتزال محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد أنباء خلال الفترة الماضية عن نية الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في اتخاذ قرار بالاعتزال الدولي بعد إقصاء المنتخب من بطولة إفريقيا.

وكان المنتخب المصري قد ودع بطولة إفريقيا من دور الـ16 على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

وبالرغم من تلمحيات البعض لنية محمد صلاح باتخاذ قرار بالاعتزال الدولي إلا أن كل هذه الأنباء مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، فلا يوجد نية من اللاعب لاتخاذ هذا القرار .