رياضة | صراع إيطالي إنجليزي على نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إيطالي إنجليزي على نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن ريال مدريد تلقى عروضًا رسمية من يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الانجليزي لضم نجم الفريق إيسكو إلى صفوفهم في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشار موقع sportwitness العالمي إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يعد من أبرز المعجبين بقدرات إيسكو بينما يسعى يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع اللاعب الذي خرج من حسابات سانتياجو سولاري المدير الفني السابق للميرينجي في الموسم الماضي.



وأكد الموقع العالمي أنه على الرغم من شائعات رحيل إيسكو هذا الصيف إلا أن اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مصمم على القتال في جولة ريال مدريد التحضيرية لإقناع زيدان بقدراته المختلفة لكن الملكي قد يوافق على بيع إيسكو إذا حصل على العرض المناسب من الناحية المادية.



ونوه الموقع العالمي أن عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في 2022 وسط رغبة من اللاعب بالبقاء في السانتياجو برنابيو لكن إدارة الملكي مجبرة على بيع بعض النجوم للالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف خاصة أن النادي أنفق ما يزيد عن 300 مليون يورو هذا الصيف للتعاقد مع لاعبين جدد.