شكرا لقرائتكم قيمة صفقات الأهلى والزمالك = 3 أندية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المتعارف عن قطبى الكرة المصرية أن الموسم الكروى لديهم ينقسم إلى ثلاث مراحل وهم البحث عن لاعبين، والتفاوض معهم، ثم جنى البطولات.

لكن فى الأونة الأخيرة لاحظ الجميع، ان قيمة الصفقات أصبحت مبالغ فيها بعض الشئ، حيث بعد ان كانت ميزانية الأندية للصفقات مليون او اثنين، وصلت المبالغ إلى 120 و 130 مليون جنيه.

فأن التفتنا إلى النادى الأهلى الموسم الاخير، سنجد على سبيل المثال قيمة صفقة اللاعب المالى ديانج والتى وصلت إلى مليون و 100 الف دولار أى حوالى 17 مليون جنيه مصرى.

والجميع يعرف رغبة الأهلى الملحة فى ضم محمود المتولى مدافع نادى الإسماعيلى، حيث وصل أخر عرض مقدم من الأهلى للأسماعيلى إلى 60 مليون جنيه.

وأيضاً عرض الأهلى لضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، الذى وصل إلى 30 مليون جنيه.

وتنازل على جبر مدافع نادى بيراميدز، عن الكثير من الأموال للإنضمام للنادى الأهلى، لكن ترددت أنباء انه سيتقاضى راتب 13 مليون جنيه.

وعرض النادى الأهلى على هيدرسفيلد، إستعاد رمضان صبحى مقابل دفع مليون جنيه إسترلينى، أى ما يعادل 20 مليون 800 ألف جنيه مصرى.

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أى أن من المحتمل أن تكلف الصفقات خزينة النادى الأهلى حوالى 140 مليون جنيه.

اما عن صفقات الزمالك، فقد أعلن النادى حتى الأن، عن صفقة محمد عواد التى وصلت 3 مليون دولار، أى ما يعادل 49 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى الحصول على 7.5 مليون جنيه باقى صفقة إبراهيم حسن، وقد أعلنت إدارة الزمالك إقترابها من التعاقد مع اشرف بن شرقى، لكن اللاعب اشترط الحصول على 18.5 مليون جنيه راتب سنوى.

وحاولت إدارة نادى الزمالك أيضاً، إستعادة احمد على كامل، الذى طلب من الزمالك الحصول على 5 مليون جنيه راتب سنوى.

أى أن صفقات الزمالك ستصل إلى 80.5 مليون جنيه

وأذا جمعان صفقات الزمالك ستصل إلى 221 مليون جنيه، وهذه الأموال كافية لإفتتاح نادى جديد.

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