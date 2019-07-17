شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تتحفظ على ضم جون أنطوي وإسلام جابر خلال الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظت لجنة التخطيط بالأهلى على ضم ثنائي المقاصة الغاني جون أنطوي وإسلام جابر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلى أنه كان هناك بالفعل اهتماماً بإسلام جابر منذ فترة، وتم الدخول فى مفاوضات شفهية مع إدارة مصر المقاصة فى وقتها لبحث طلبات ضمه، قبل أن يتم التراجع مؤخراً عن ضمه، خاصة بعد النجاح فى تمديد استعارة رمضان صبحي.

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وعن الدخول فى مفاوضات لاستعادة الغاني جون أنطوي شدد المصدر أن اللاعب خارج حسابات النادي تماماً، خاصة وأنه كان لاعباً ضمن صفوف الفريق، ولم ينجح فى أثبات نفسه ولم يقدم ما يشفع له للبقاء داخل أسوار القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن المقاصة يحق له بيع أنطوي لأى نادي خلال الميركاتو الصيفي القادم، ،كاشفاً أن عقد بيعه للفريق الفيومي كان يمنع بيعه لمدة فترة انتقالات واحدة، وهى التي مرت بانتهاء فترة الانتقالات الشتوية الماضية.