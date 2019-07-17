شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى ترفض ضم ثنائى المقاصة فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظت لجنة التخطيط بالأهلى على ضم ثنائى المقاصة الغانى جون أنطوى وإسلام جابر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى القادم.

وأكد مصدر داخل إدارة الأهلى أنه كان هناك بالفعل اهتماماً بإسلام جابر منذ فترة، وتم الدخول فى مفاوضات شفهية مع إدارة مصر المقاصة فى وقتها لبحث طلبات ضمه، قبل أن يتم التراجع مؤخراً عن ضمه، خاصة بعد النجاح فى تمديد استعارة رمضان صبحي.

وعن الدخول فى مفاوضات لاستعادة الغانى جون أنطوى شدد المصدر أن اللاعب خارج حسابات النادى تماماً، خاصة وأنه كان لاعباً ضمن صفوف الفريق، ولم ينجح فى إثبات نفسه ولم يقدم ما يشفع له للبقاء داخل أسوار القلعة الحمراء.

Advertisements

وأضاف المصدر أن المقاصة يحق له بيع أنطوى لأى ناد خلال الميركاتو الصيفى القادم، كاشفاً أن عقد بيعه للفريق الفيومى كان يمنع بيعه لمدة فترة انتقالات واحدة، وهى التى مرت بانتهاء فترة الانتقالات الشتوية الماضية.