شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتدرب على فترتين فى معسكر شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار إقامة تدريب صباحى ومسائى للفريق فى معسكر شرم الشيخ المقرر انطلاقه فى 20 يوليو الجارى، لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد .

ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق.

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وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.