شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبرم صفقة تبادلية مع بيراميدز والتنفيذ بعد الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو الزمالك، على انتقال الثنائى إبراهيم حسن وبهاء مجدى، إلى نادى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من خلال صفقة تبادلية مع بيراميدز،حيث يرغب الزمالك في ضم لاعبين بيراميدز وأن كان مسئولو الأبيض يرفضون إجراء الأمر بشكل كامل خلال الفترة الجارية، مشترطين تنفيذ الاتفاق بعد انتهاء الفريق من مبارياته الثلاث المتبقية فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويتبقى للأبيض 3 مباريات هامة في الدوري أولها الجونة يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

من المقرر، أن يعقد مسئولى الزمالك مع نظرائهم فى بيراميدز اجتماع غدًا الخميس، لوضع الرتوش النهائية فى الصفقة حيث يطلب مسئولى الأبيض عدد من لاعبى بيراميدز مع معرفة المتطلبات الكاملة لمسئولى الأخير بشأن انضمام لاعبين من الفريق الأبيض إلى بيراميدز فى الصفقة التبادلية، ولكن يفضل مسئولى الزمالك أن يتم تنفيذ تلك الصفقة إذا كانت بشأن اللاعبين الأساسيين المقيدين فى قائمة الدورى بعد المباريات الثلاث المتبقية فى الدورى الممتاز، وإذا رغب بيراميدز فى الحصول على أى لاعب من لاعبى الأبيض المنتهى إعارتهم للأندية المختلفة سيرحب مسئولى القلعة البيضاء بإتمام تلك الصفقة خلال الفترة الجارية.