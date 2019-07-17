شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتض منصور رئيس نادي الزمالك عن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق خلال الفترة المقبلة سواء بالرحيل أو البقاء الموسم المقبل.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة المحور : "مستقبل شيكابالا بيد خالد جلال، هو من سوف يحدد مصير اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة وأنه هو الوحيد الذي يملك حق اختيار اللاعبين المستمرين أو الراحلين".

وفى سياق منفصل، أكد رئيس الزمالك، أن عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، طلب منه أمس الانضمام لصفوف القلعة البيضاء، موضحا: " قعد معايا، وطلب الانضمام للفريق، زي ما حصل قبل ما يهرب لسويسرا، قلت لك موافق بشرط تجيب الخمس عفاريت اللى بيصدوا لك الكرات، لو جبتهم أنا موافق على التوقيع".

وأضاف رئيس الزمالك، أنه عقد جلسة مع خالد جلال، وسلمه الأخير تقرير اللاعبين الراحلين والمستمرين، والصفقات التي يحتاجها الفريق للموسم المقبل، وبدأوا في التعاقد معهم فعليا، وسيتم الإعلان عن الراحلين بشكل رسمي عقب انتهاء بطولة الدوري العام".

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