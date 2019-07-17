تعرف على موعد مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع مباراة تونس ونيظره نيجيريا لتحديد صاحب المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا.
المباراة ستُقام في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد السلام؛ حيث ستُنقل عبر beIN SPORTS MAX HD1.
منتخب تونس كان قد هُزم بهدف نظيف أمام نظيره السنغالي في دور نصف النهائي، بينما هزُم منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هدف أمام الجزائر في الدور ذاته.
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