رياضة | دي ليخت يقرب بوجبا من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يقرب بوجبا من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية اقتراب الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس الهولندي من يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد صراع كبير خاضه اليوفي مع برشلونة للفوز بخدماته.



وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس سيكون له تأثير كبير على مستقبل بوجبا في الموسم المقبل، حيث يعتبر يوفنتوس من أبرز المهتمين ببوجبا بالإضافة إلى ريال مدريد في الوقت الحالي.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بوجبا يفضل العودة إلى السيدة العجوز، حيث تألق وذاع صيته وقدم مستوى رائع ولكن انضمام دي ليخت للسيدة العجوز سيحول دون ذلك على الأقل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت الصحيفة البريطانية أن صفقة دي ليخت ستكلف خزينة اليوفي 75 مليون يورو كقيمة رئيسية بالإضافة إلى راتب اللاعب والذي يزيد عن 12 مليون يورو وهو ما يجعله غير قادر على تحمل ثمن بوجبا أيضًا في الميركاتو الحالي بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

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وذكرت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 150 مليون إسترليني للموافقة على رحيل بوجبا وهو ما لا يستطع يوفنتوس تلبيته في الميركاتو الصيفي الحالي ليبقى طوق النجاة الوحيد للاعب الوسط الفرنسي هو ريال مدريد.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حال ريال مدريد لا يختلف كثيرا عن يوفنتوس بعد عقده لعدة صفقات تخطت حاجز 300 مليون يورو ويسعى بسببها بيع بعض نجومه حتى لا يواجه عقوبات قانون اللعب المالي النظيف وهو ما يجعله غير قادر على تلبية طلبات المان يونايتد المادية للتعاقد مع بوجبا.



يذكر أن بوجبا انتقل إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في 2016 في صفقة كانت الأغلى في التاريخ آنذاك بقيمة 108 مليون جنيه إسترليني.