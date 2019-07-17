رياضة | برشلونة يحسم مصير ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن برشلونة يرغب في الاحتفاظ بخدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي في الموسم المقبل وأنه رفض جميع العروض التي وصلته أبرزها بايرن ميونخ.



وكشفت شبكة كادينا كوب الإسبانية أنه من غير المتوقع رحيل ديمبلي عن برشلونة هذا الصيف في ظل اعتباره جزءاً هاماً من تشكيلة الفريق الأساسية للموسم المقبل خاصة بعد أن جمع حديثاً شفهياً كلا من ديمبلي وجريزمان تحدثا في عن مستقبلهما وأهميتهما في البلوجرانا.



وأكدت الشبكة الإسبانية رغبة ديمبلي في البقاء في برشلونة الموسم المقبل خاصة أنه أنهى عطلته مبكراً وبدأ التدريبات الفردية من أجل استعادة لياقته المفقودة بعد غيابه الطويل عن منافسات الموسم الماضي بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.



وألقت الشبكة الإسبانية الضوء على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع ديمبلي بجانب معلومات أخرى أكدت دخول ديمبلي في صفقة تبادلية يحصل بموجبها برشلونة على خدمات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.