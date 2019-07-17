رياضة | برشلونة يحسم مصير ديمبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت شبكة كادينا كوب الإسبانية أنه من غير المتوقع رحيل ديمبلي عن برشلونة هذا الصيف في ظل اعتباره جزءاً هاماً من تشكيلة الفريق الأساسية للموسم المقبل خاصة بعد أن جمع حديثاً شفهياً كلا من ديمبلي وجريزمان تحدثا في عن مستقبلهما وأهميتهما في البلوجرانا.
وأكدت الشبكة الإسبانية رغبة ديمبلي في البقاء في برشلونة الموسم المقبل خاصة أنه أنهى عطلته مبكراً وبدأ التدريبات الفردية من أجل استعادة لياقته المفقودة بعد غيابه الطويل عن منافسات الموسم الماضي بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة.
وألقت الشبكة الإسبانية الضوء على بعض التقارير الصحفية التي تحدثت عن رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع ديمبلي بجانب معلومات أخرى أكدت دخول ديمبلي في صفقة تبادلية يحصل بموجبها برشلونة على خدمات البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.