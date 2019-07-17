رياضة | هل ينتقل هدف ميسي إلى آرسنال؟

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن داني ألفيس قائد منتخب البرازيل ونجم باريس سان جيرمان السابق مستعد للإنضمام إلى آرسنال في صفقة إنتقال حر.



وأفادت صحيفة ذا صن الإنجليزية بأن ألفيس متحمّس للعودة واللعب تحت قيادة أوناي إيمري المدير الفني السابق لباريس سان جيرمان والحالي لآرسنال، كما إرتبط ألفيس بالإنتقال إلى توتنهام ومانشستر سيتي.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن نجم ألفيس مستعد لتخفيض راتبه المقدر بـ230 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو راتبه السابق مع باريس سان جيرمان إلى 200 ألف جنيه إسترليني.