شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا في معقل «النمور» بـ 30 مليوناً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وقعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع المهاجم هارون كمارا لمدة 5 سنوات قادمة. وكانت الإدارة الاتحادية توصلت لاتفاق مع إدارة القادسية بعد مفاوضات استمرت طويلا، عقب انسحاب نادي الهلال من الصفقة فجر أمس، وبذلك يحسم العميد ملف اللاعب (مواليد)، وبحسب مصادر "الخليج 365" المقربة من نادي الاتحاد فإن العرض الاتحادي المناسب والجاد جعل القادسية برئاسة مساعد الزامل تمنح الموافقة على إتمام الصفقة للعميد.

وأضافت أن نادي القادسية سيحصل على 16 مليون ريال على دفعات، فيما سينال اللاعب هارون كمارا 14 مليون ريال، تسلم منها 5 ملايين ريال عند التوقيع، إضافة لسيارة فارهة وفيلا بجدة.

من جانب آخر، كسب الفريق الاتحادي أولى مبارياته الودية أمام بولتون بنتيجة 3/‏2. سجل أهداف العميد المهاجم الصربي بريجوفيتش، وعبدالرحمن الغامدي، وعبدالعزيز البيشي. وحرص المدرب سييرا الوقوف على مستويات اللاعبين من خلال اللقاء الودي الأول، وسيواصل الفريق تدريبات اليومية بمعسكره الخارجي. ومن المتوقع أن يلتحق المدافع عبدالمحسن فلاتة بمعسكر الفريق عقب استخراج تأشيرة دخوله للأراضي البريطانية.