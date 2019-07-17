شكرا لقرائتكم خبر عن غودوين بديلا لمباراكو في الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) وقعت إدارة الوحدة عقدا احترافيا مع اللاعب الأسترالي غودوين لمدة عام، ويلعب «جناحاً أيسر» و«صانع لعب»، خَلَفَاً للمدافع الجزائري زيدان مباراكو الذي تم فك الارتباط بينه وبين إدارة النادي بالتراضي. وسوف ينضم غودوين إلى معسكر الفرسان بسلوفينيا خلال الـ٢٤ ساعة القادمة.

وقعت إدارة الوحدة عقدا احترافيا مع اللاعب الأسترالي غودوين لمدة عام، ويلعب «جناحاً أيسر» و«صانع لعب»، خَلَفَاً للمدافع الجزائري زيدان مباراكو الذي تم فك الارتباط بينه وبين إدارة النادي بالتراضي. وسوف ينضم غودوين إلى معسكر الفرسان بسلوفينيا خلال الـ٢٤ ساعة القادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غودوين بديلا لمباراكو في الوحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.