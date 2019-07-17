شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر يواجه الصين في افتتاحية بطولة «نيوم» الشاطئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية اليوم (الأربعاء) مبارياته في البطولة الدولية التي تقام في نيوم، وتستمر حتى الـ20 من الشهر ذاته. ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الصيني على ملعب شاطئ قيال في تمام الـ7:45 مساءً.

وكان الأخضر اختتم استعداداته بحصة تدريبية تحت إشراف المدير الفني البرازيلي أليكس براغا الذي عمد خلال الحصة التدريبية إلى عدم إجهاد اللاعبين مع تطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعًا فنيًا مع ممثلي المنتخبات المشاركة، تم خلاله مناقشة لوائح وأنظمة البطولة، كما تم الكشف عن ألوان الأطقم للمباريات حيث تقرر أن يرتدي المنتخب خلال أولى مبارياته الطقم الأخضر الكامل.