شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل يكشف استراتيجية دعم الأندية الرياضية.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

يعقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل غدا (الخميس) بأحد الفنادق الكبرى بجدة، مؤتمرا صحفيا يعلن من خلاله استراتيجية دعم الأندية الرياضية.

من جانب آخر، دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) التي ستستضيفها المملكة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 27-31 أغسطس القادم، في نسخة تعتبر هي الأولى من نوعها التي تشارك فيها 10 أندية منذ انطلاقتهـا في العام 1997.

وكانت مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة» احتضنت حفل التدشين بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتور حسن مصطفى، ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بدر ذياب، بجانب رئيس الاتحادين العربي و السعودي لكرة اليد محمد المنيع، وعدد من أبناء اللعبة السابقين، حيث تم الكشف عن الشعار الذي احتوى على اللونين «الأخضر والأزرق» اللذين يرمزان للون المملكة العربية السعودية والنخيل في المنطقة الشرقية (مقر إقامة البطولة) والبحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي، فيما مثل «النمر العربي» شخصية البطولة.

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من جهته، عبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن فخره واعتزازه باستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير، وقال في تصريح صحفي «حظي القطاع الرياضي في بلادنا الغالية بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وشهدت المملكة في الآونة الأخيرة حراكا ونشاطاً رياضياً شبابياً كبيراً على كافة المستويات، حتى أصبحت بلادنا محط أنظار العالم أجمع بعد استضافة العديد من الأحداث والمناسبات الرياضية العالمية». وأضاف: «اليوم نحظى بفرصة أخرى ومختلفة باستضافة المملكة حدثا عالميا كبيرا كبطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة عدد من الفرق العربية والخليجية والعالمية، ونتطلع بمشيئة الله لأن يظهر هذا التجمع بالشكل المأمول الذي يتناسب مع قيمة وأهمية هذه البطولة الكبيرة».

من جانبه، أبدى المنيع سعادة كبيرة باستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الفريد والكبير، معرباً عن تفاؤله بنجاح هذه البطولة التي تضم أبرز وأفضل الأندية بالعالم في لعبة كرة اليد.

الجدير ذكره أنه للمرة الأولى تشارك في البطولة 10 أندية منذ انطلاقتها 1997، تمثل كل أبطال القارات، ويمثل السعودية فريقا الوحدة (المستضيف)، ومضر (مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد)، إلى جانب أبطال الدول؛ برشلونة (إسبانيا)، كيل (ألمانيا)، فاردار (مقدونيا)، الزمالك (مصر)، تاوباتي (البرازيل)، الدحيل (قطر)، نيويورك ستي (أمريكا)، جامعة سيدني (أستراليا).