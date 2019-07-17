شكرا لقرائتكم خبر عن كمارا يقترب من العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) @almas_adel ‏أكدت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من نادي الاتحاد أن الساعات القادمة ستشهد توقيع المهاجم هارون كمارا لصالح العميد، بعد موافقة نادي القادسية على العرض الذي تقدمت به الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي لنادي القادسية من أجل الظفر بخدمات اللاعب. وكشفت المصادر ذاتها أن العرض الاتحادي المناسب والجاد جعل إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل تمنح الموافقة على إتمام الصفقة للعميد. وأضافت أن نادي القادسية سيحصل على 16 مليون ريال، فيما سينال اللاعب هارون كمارا 14 مليون ريال، سيتسلم منها 5 ملايين ريال عند توقيع العقد مع نادي الاتحاد لمدة 5 سنوات، إضافة لسيارة فارهة وفيلا بجدة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الاتحاد هو الأقرب للتوقيع مع كمارا، خصوصا بعد انسحاب الهلال من عملية التفاوض، وهذا يجعل من فرص الاتحاد أكبر.

‏أكدت لـ«الخليج 365» مصادر مقربة من نادي الاتحاد أن الساعات القادمة ستشهد توقيع المهاجم هارون كمارا لصالح العميد، بعد موافقة نادي القادسية على العرض الذي تقدمت به الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي لنادي القادسية من أجل الظفر بخدمات اللاعب. وكشفت المصادر ذاتها أن العرض الاتحادي المناسب والجاد جعل إدارة القادسية برئاسة مساعد الزامل تمنح الموافقة على إتمام الصفقة للعميد. وأضافت أن نادي القادسية سيحصل على 16 مليون ريال، فيما سينال اللاعب هارون كمارا 14 مليون ريال، سيتسلم منها 5 ملايين ريال عند توقيع العقد مع نادي الاتحاد لمدة 5 سنوات، إضافة لسيارة فارهة وفيلا بجدة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن الاتحاد هو الأقرب للتوقيع مع كمارا، خصوصا بعد انسحاب الهلال من عملية التفاوض، وهذا يجعل من فرص الاتحاد أكبر.

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