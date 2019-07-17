شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو: وديات الهلال ضعيفة وهدفي كشف الجانب التكتيكي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

تحدث المدرب الهلالي رازفان لوشيسكو عن المباراتين الوديتين اللتين لعبهما الفريق الهلالي أمام سبيتال ورابيد لينز النمساويين، فقال: الفرق التي واجهتنا كانت ضعيفة فنياً وكانت لدي المعرفة بذلك، ولكن الهدف من هذه المباريات هو معرفة التكتيك والعقلية الصحيحة للاعبين كالقتال على الكرة والجري داخل الملعب في كل لحظات المباراة.

وأضاف: «الأهم لنا حاليا أن نثبت أفكارنا، وطريقة لعبنا والانضباط التكتيكي. أنا معجب جدا بالانضباطية العالية من قبل اللاعبين والتزامهم بالحصص التدريبية وحرصهم ورغبتهم على التعلم بشكل سريع، وهذا يساعد المدرب على تنفيذ خططه بالطرق السليمة. وأعجبني كذلك تطور مستوى اللاعبين والحماس الكبير في المباريات، ومنذ بداية الاستعداد أدركت مباشرة أن مستوى الفريق عال».

وعن أهدافه مع الفريق الهلالي بالنسبة للبطولات، أكد أن لديه هدفا وهو تحقيق دوري أبطال آسيا، والفوز ببطولتي الدوري والكأس. «أعرف أننا سنواجه تحديات وعقبات مختلفة نحو البطولات لكن ثقافة الفوز لدينا ستكون هي الأقوى». وأشار إلى أن لديه دافعا قويا في مباراة فريقه أمام الأهلي القادمة، وسيركز على هذه النوعية من المباريات. وقال أيضا: عندما بدأت المفاوضات أخذت بمتابعة الفريق الهلالي ومشاهدة العديد من المباريات السابقة للفريق، والتعرف على حال اللاعبين وبيئة الفريق، وهذا جعلني أقبل العرض الهلالي رغم أن لدي عروضا أخرى.