شكرا لقرائتكم خبر عن إبعاد المدخلي والعتيبي من معسكر الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) وصلت بعثة فريق الوحدة صباح أمس إلى كرواتيا متوجهة إلى سلوفينيا؛ لإقامة معسكر يمتد لأكثر من 25 يوما، يبدأ من اليوم (الأربعاء)، ومن المقرر أن يجري الفريق 5 وديات لمنح اللاعبين فرصة اللعب، إذ يعكف المدير الفني ماريو ستيانوفيتش على الوقوف على إمكانات اللاعبين استعدادا للإعلان عن القائمة الأساسية التي سيشارك بها في مواجهات الموسم بعد العودة إلى جدة في 10 أغسطس القادم، وقد تم اختيار 24 لاعبا وإبعاد المهاجمين موسى مدخلي ومحمد العتيبي، وضم اللاعب التركي إيمري كولاك، الذي وضعته الإدارة السابقة على قائمة الاستثمار. وتشير مصادر خاصة عن قرب فك الارتباط مع المدافع الجزائري زيدان مباركي، وجلب مهاجم أجنبي لحل مشكلة خط الهجوم.

وصلت بعثة فريق الوحدة صباح أمس إلى كرواتيا متوجهة إلى سلوفينيا؛ لإقامة معسكر يمتد لأكثر من 25 يوما، يبدأ من اليوم (الأربعاء)، ومن المقرر أن يجري الفريق 5 وديات لمنح اللاعبين فرصة اللعب، إذ يعكف المدير الفني ماريو ستيانوفيتش على الوقوف على إمكانات اللاعبين استعدادا للإعلان عن القائمة الأساسية التي سيشارك بها في مواجهات الموسم بعد العودة إلى جدة في 10 أغسطس القادم، وقد تم اختيار 24 لاعبا وإبعاد المهاجمين موسى مدخلي ومحمد العتيبي، وضم اللاعب التركي إيمري كولاك، الذي وضعته الإدارة السابقة على قائمة الاستثمار. وتشير مصادر خاصة عن قرب فك الارتباط مع المدافع الجزائري زيدان مباركي، وجلب مهاجم أجنبي لحل مشكلة خط الهجوم.

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