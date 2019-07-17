شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه المقاولون العرب بعد عودة الفريق من معسكر أسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة المقاولون العرب بعد عودة الفريق من معسكر أسبانيا، والمقرر اقامتها يوم 24 يوليو الجاري ،وهى المباراة قبل الأخيرة للفريق الأحمر قبل انتهاء مشواره فى بطولة الدورى العام.

وطالب لاسارتي مواطنه اليخاندرو مُخطط الأحمال بوضع برنامج استعدادى لمواجهة الذئاب المرتقبة، والتي يحتاج الأهلى للفوز بها لاستمرار منافسته على درع الدوري، قبل مواجهة الزمالك يوم 28 من نفس الشهر، فى ختام مباريات بطولة الدوري العام هذا الموسم.