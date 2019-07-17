شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإسماعيلى يواجه المقاولون العرب استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر عصر اليوم الاربعاء مباراة ودية مع المقاولون العرب استعداداً لمواجهة الزمالك فيما يستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى ضمن مؤجلات الدورى.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى سوف تنتهي في 19 يوليو، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها 24 يوليو الجارى .

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.