ثروت سويلم يدلى بصوت اتحاد الكرة فى انتخابات الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدلى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس الجبلاية، بصوت اتحاد الكرة المصرى فى إنتخابات الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" التكميلية والتى ستقام على هامش الجمعية العمومية غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة. ويحضر ثروت سويلم، ونائبه الدكتور علاء عبد العزيز الجمعية العمومية للإتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" وحفل قرعة تصفيات أمم افريقيا 2021 اللتين ستقاما غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة، بعد إستقالة مجلس الجبلاية السابق وإقالة الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافير أجيرى. Advertisements ويدير ثروت سويلم، مجريات الأمور داخل مبنى الجبلاية لحين إعلان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قراره بشأن موقف المجلس.

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