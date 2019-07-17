رياضة | التفاصيل المالية لصفقة انتقال هارون كمارا لنادي الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل المالية لصفقة انتقال هارون كمارا لنادي الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل انتقال هارون كمارا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، قادمًا من نادي القادسية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كمارا وقع على عقود انتقاله للاتحاد مقابل 22 مليون ريال للقادسية سيتم تسديدهم على ثلاث دفعات، و3 ملايين ريال مقدم للاعب، و150الف ريال كمرتب شهري إلى جانب الحصول على سيارة وفيلا.

وشارك كمارا مع القادسية في 29 مباراة بالموسم الماضي، أحرز خلالها 7 أهداف، وصنع 3 أخرون، حيث خاض 20 مباراة فقط بشكل أساسي.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد نجح في خطف نجم القادسية من الهلال، بعد صراع شرس دام طويلاً من الأخير، ولكن نجح العميد السعودي في حسمه لصالحه.