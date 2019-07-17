رياضة | اتحاد الكرة يعلن مواعيد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يعلن مواعيد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطر الاتحاد لمصري لكرة القدم، الأندية بمواعيد انطلاق مسابقات الشباب والناشئين للموسم الجديد 2019/ 2020.

وأرسل الاتحاد خطابًا رسميًا إلى الأندية بموعد انطلاق المسابقات، حيث تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 2001 يوم الجمعة 23 أعسطس، في حين تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 2004 يوم السبت 24 أعسطس المقبل، على أن تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 1999 يوم الأحد 25 من نفس الشهر، وأخيرًا تنطلق بطولة الجمهورية مواليد 2003 يوم الثلاثاء 27 أغسطس المقبل.

وأشار الاتحاد في خطابه إلى أنه سوف يتم إخطار الأندية في وقت لاحق بموعد إجراء القرعة على أن يكون في أقرب وقت.