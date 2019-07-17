شكرا لقرائتكم خبر عن جارسيا يرد على هاني رمزي: «لماذا تتحدث في هذا التوقيت تحديدًا؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترض المدرب العام السابق لمنتخب مصر، تيتو جارسيا، على تصريحات هاني رمزي، مدرب المنتخب المقال، حول أسباب خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية 2019.

قال «جارسيا»، في مداخلة لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «من السهل أن يتحدث الجميع عن أسباب الخسارة والخروج سواء بضم لاعب أو آخر».

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أضاف أنه والمدير الفني، خافيير أجيري، أعربا للاعبين عن فخرهما بهم، مشيرًا إلى أزمة اللاعب عمرو وردة واستبعاده ثم إعادته إلى معسكر المنتخب، قائلًا: «اتحاد الكرة هو المسؤول عن أزمة وردة وليس الجهاز الفني».

أشار «جارسيا» إلى تصريحات هاني رمزي بِشأن «تقصير اللاعبين ودورهم في الخروج من البطولة»، قائلًا: «لماذا يقول هاني رمزي هذا الكلام في هذا التوقيت تحديدًا؟».