شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: رياض محرز سيكون «فخر العرب» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن لقب «فخر العرب» سيكون من نصيب اللاعب الذي «سيرفع علم البطولة (كأس الأمم الأفريقية 2019) ويسعد الملايين من شعبه».

أضاف لفضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «مصر كلها وراء منتخب الجزائر أمام السنغال، وإن شاء الله الجزائر يفوز ويحصد البطولة، وساعتها رياض محرز هيكون فخر العرب».

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الجمهور العربي انتشى بتأهل الجزائر إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، بعد تغلبهم على نيجيريا بهدفين لهدف واحد، لكن على الجانب الآخر أثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الجدل بسؤال من هو فخر العرب الحقيقي؟

عقب انتهاء مباراة نصف النهائي دخل الجمهور العربي في نقاش حول تعبير «فخر العرب»، وهو اللقب الذي أطلقه المعلقون ومتابعو الكرة على نجم ليفربول محمد صلاح، لكن البعض كان له وجهة نظر أخرى بعد اللقاء، معتبرين أن رياض محرز يستحق ذلك الوصف على الأقل في الوقت الراهن.

ويعيش النجم الجزائري موسمًا ربما يكون الأفضل في مسيرته، خاصةً أنه فاز بجميع الألقاب المحلية هذا الموسم مع فريقه مانشيستر سيتي، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وكأس رابطة الأندية «كاراباو»، كما ساهم في وصول منتخب بلاده إلى الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

على الجانب الآخر، ختم محمد صلاح موسمه بشكل جيد مع فريقه ليفربول، بعد أن أحرز لقب دوري أبطال أوروبا، وحفاظه على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني تواليًا، فيما جاءت مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مخيبة للآمال، بعد أن خرج المنتخب الوطني من دور الـ16.