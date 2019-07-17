شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب وصول أشرف بن شرقى.. تعرف على أبرز أرقام اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر اليوم، الأربعاء، مسئولى الزمالك، وصول المغربى أشرف بن شرقى إلى القاهرة، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، انضمامه للزمالك لمدة 3 مواسم من الهلال السعودى.

ووفقا لتأكيدات رئيس الزمالك فإن اللاعب يستمر مع القلعة البيضاء 3 مواسم، على أن يصل القاهرة الأربعاء المقبل، ويتم تقديمه فى مؤتمر صحفى.

وقبل وصول اللاعب إلى القاهرة نرصد أهم ما قدمه خلال مسيرته فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى.

- يبلغ بن شرقى 25 عاما حيث إنه مواليد 24 سبتمبر 1994، لعب فى عدة مراكز منها الجناح الأيسر والجناح الأيمن وصانع الألعاب إلا أنه يجيد الهجوم.

- بدأ بن شرقى مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

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- وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7.

- توج مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى.

- ظهر بن شرقى مع لانس الفرنسى فى 24 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها، إلا أن إعارته انتهت مع الفريق، ليوقع إلى نادى الزمالك، لمدة 3 مواسم، على أن يصل خلال الساعات المقبلة، ويتم تقديمه للإعلام فى مؤتمر صحفى.