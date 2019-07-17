شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الكاراتيه تعود للقاهرة بعد تحقيق البطولة الأفريقية فى بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم، الأربعاء، بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من بتسوانا بعد تحقيق لقب البطولة الإفريقية التى توج خلالها المنتخب بـ 23 ميدالية متنوعة.
وأحرزت مصر المركز الأول فى ترتيب الميداليات بإجمالى 23 ميدالية بواقع 11 ذهبية و6 فضيات و6 برونزيات، متقدمة على المغرب التى جاءت فى المركز الثانى بإجمالى 15 ميدالية.
وكان منتخب الكاراتيه قد حقق فى اليوم الأول من البطولة 10 ميداليات عن طريق كل من كريم وليد، شروق الحناوى، ياسمين الجويلى، ونورسين محمد، أحمد أشرف، سارة عاصم، جماعى رجال كاتا فضة، جماعى انسات كاتا برونز، محمد عادل، أحمد أيمن .
وفى اليوم التالى حقق اللاعبون 9 ميداليات على مستوى الشعبيات حققها على الصاوى، وجيانا فاروق، وطه طارق، وبالنسبة للفضة أحرزها عبد الله ممدوح، ومالك جمعة، ورضوى سيد، وفيما يخص البرونزيات حققها ياسمين حمدى، وفريال أشرف، بالإضافة إلى منة شعبان، وفى اليوم الاخير توج نور أكرم ومحمود جابر بذهبيتين.
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