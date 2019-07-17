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شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار لهاني رمزي: سأكشف كواليس ووعودا مزيفة أضعتم بسببها فرحة الشعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز، على تصريحات هاني رمزي المدرب السابق لمنتخب مصر، عن ترشيحه للانضمام إلى قائمة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.
رجب بكار
وقال بكار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "طيب أزاي يا جدع ؟، الذي كان متحكمًا أخبرني بعكس ذلك ، والله لا أعلم أصدق من، أرسلت لك ومدير منتخب مصر وتمنيت من كل قلبي التوفيق ورفضت الكشف عن الكواليس التي أبلغني بها أحد أفراد الجهاز الفني".
وأضاف: "لأنه طلب مني عدم الفصح عن هذا الأمر وأنا رجل صعيدي وكلمتي واحدة، ولم أفضل الحديث في هذا التوقيت والتزمت الصمت نظرًا لانشغالي مع فريقي سوف أكشف الكواليس والوعود المزيفة التي أضعتم بسببها فرحة الشعب، وحسبي الله وكفي وحقًا لا أعلم من الصادق ومن الكاذب".
وخرج المنتخب الوطنى الأول من بطولة أمم أفريقيا الحالية بمصر بعد الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف نظيف فى دور الـ16 للبطولة.
وكان هاني رمزي قد قال في تصريحات لليوم السابع ، أنه فكر في تواجد رجب بكار مع أحمد المحمدي في الناحية اليمنى بدلاً من عمر جابر الذي رأيت أن يتواجد في قائمة الانتظار .
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